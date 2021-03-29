Волочкова объяснила, как ей удается быстро и сильно худеть

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instаgrаm-аккаунте селфи в купальнике. В посте она рассказала подписчикам, как у нее получается быстро сбрасывать вес, написало ИА Nation News.

Отмечается, что Волочкова уже давно завершила свою карьеру в Большом театре. Несмотря на это, она постоянно тренируется в зале. Волочкова призналась, что худеет благодаря постоянной физической активности и голоданию.

«Надевая утром перед выездом репетиционный купальник, обнаружила, что еще похудела. Это много физической нагрузки, практически отсутствие еды и переживания. Но мне так легко», — поделилась Анастасия.

Бывшая балерина занята в собственных проектах и много занимается у станка. Волочкова придерживается жесткой диеты. На обед она съедает легкий куриный бульон с яйцом, а на ужин предпочитает есть овощи в сочетании с белком.