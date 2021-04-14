Волочкова заявила, что брак Собчак и Богомолова фиктивный

Анастасия Волочкова выразила мнение, что брак ведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова фиктивный, и скоро они разведутся. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда».

По данным сайта «Утро.ру», Волочкова уверена, что их брак это — «фейк, фикция».

«Вы сами понимаете, опять же ради хайпа, ради пиара, дешевого, очень некрасивого и низкого, она будет готова на все», — считает она.

Также Волочкова заявила, что слышала о нетрадиционной ориентации Богомолова. Она добавила, что, по ее мнению, они с Собчак обязательно разведутся.