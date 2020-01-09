Волна критики обрушилась на Шпицу из-за фото в купальнике

В последний день отдыха во вьетнамском Фукуоке 34-летняя Шпица опубликовала снимок в бикини и с разрезанным арбузом между ног.

«Заключительный день каникул. Отражение детей и моря в очках. Смех в ушах. Нарезанный швейцарским маникюрным ножом арбуз из местной лавочки и его непередаваемый вкус! Сочетание, которое я буду повторять в разных теплых уголках земли», — подписала актриса снимок.

Ряд подписчиков увидел в публикации непристойный подтекст.

«Пошловато», «Распущенность и пошлость, пардон. И ноль смущенья», «Если честно, фото ужасное. Лучше удалите», — написали пользователи в комментариях к фотографии.

Однако другие поклонники актрисы вступились за нее.

«Почитала немного комментов, реально народ у нас в массе своей шизанутый на всю голову и очеееееень озлобленный», — написала одна из подписчиц. Шпица согласилась с ней: «Да, народ — он такой».

Также Шпице пришлось ответить и на замечания о бледности кожи. Актриса объяснила это тем, что избегает загара.