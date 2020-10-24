Воля пошутил над Утяшевой после рассказов о месячных тратах в 50 тыс. рублей

Он рассказал стендап про женские и мужские траты и начал с «новости, которая его касается непосредственно». По словам Воли, Утяшева говорит, что может прожить на 50 тысяч в месяц.

«Скажи, а чего я пыжусь-то так?» — пошутил он.

Воля уточнил, что Утяшева имела такой опыт, так как раньше жила с мамой на небольшую сумму.

Ранее звезда телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев не оценил шутки Ивана Урганта и Comedy Club.

Он высказал свое мнение по поводу того, кто сегодня хорошо шутит в шоу-бизнесе, а кто нет. К последним блогер отнес шоумена Ивана Урганта и участников Comedy Club. При этом Солнцев похвалил Comedy Woman и заявил, что над их шутками вполне можно посмеяться.

Также стало известно, что Гарик Харламов нарвался на телефонного мошенника. Однако комик не стал с ним ругаться, а решил вывести того из себя. В итоге аферист бросил трубку. Шоумен выложил сам разговор в Instagram.