18 августа 2020, 10:46
«Волею случая». Куценко рассказал, как занялся благотворительностью
Российский актер Гоша Куценко рассказал RT, как и когда он начал заниматься благотворительностью и поддерживать детей с ДЦП.
«Волею случая. 20 лет назад я начал общаться с ребятами с ДЦП. Пришел в гости, познакомился с их друзьями, проникся. Интереснейшие люди. Мы подружились, и постепенно эта дружба обрастала идеями», — поделился артист.
Было решено организовать фонд «Жизнь с ДЦП», а режиссер Тимур Бекмамбетов придумал программу для телефона «Кнопка счастья». Удерживая ее, можно жертвовать деньги в фонд.
По словам Куценко, сейчас у фонда три дневных стационара. Врачи бесплатно принимают ребят и проводят лечебные курсы.
«А мы изыскиваем возможность оплачивать труд врачей», — добавил актер.