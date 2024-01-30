Знаменитости 30 января 2024, 19:20 Вокалисту группы «Би-2» Бортнику разрешили улететь в Израиль Вокалиста «Би-2» Бортника выпустили из миграционного центра Таиланда РИА «Новости»

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Лидер рок-группы «Би-2» Егор Бортник* (Лева Би-2) стал единственным членом коллектива, которому разрешили покинуть миграционную тюрьму Таиланда. В данный момент артист находится в аэропорту, где ждет рейса в Израиль. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале коллектива.

Авторы публикации подчеркнули, что остальным участникам группы в согласованном заранее вылете в Израиль отказали. Они остались в миграционной тюрьме.

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Группу «Би-2» задержали 24 января после их выступления в Пхукете. Миграционная служба Таиланда заявила, что артисты дали концерт без получения лицензии на трудовую деятельность, которая является обязательной для иностранцев.

Сначала музыкантам назначили штраф, а после отправили в миграционную тюрьму.

На помощь артистам попытались прийти российские дипломаты, но участники коллектива отказались с ними общаться. После этого руководство миграционной службы отменило ранее согласованный отъезд музыкантов в Израиль.

По данным представителей коллектива, группу держат в общей камере на 80 человек.

*Егор Бортник (Лева Би-2) признан в России иностранным агентом.