30 января 2024, 19:20
Вокалисту группы «Би-2» Бортнику разрешили улететь в Израиль
Вокалиста «Би-2» Бортника выпустили из миграционного центра Таиланда
Лидер рок-группы «Би-2» Егор Бортник* (Лева Би-2) стал единственным членом коллектива, которому разрешили покинуть миграционную тюрьму Таиланда. В данный момент артист находится в аэропорту, где ждет рейса в Израиль. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале коллектива.
Авторы публикации подчеркнули, что остальным участникам группы в согласованном заранее вылете в Израиль отказали. Они остались в миграционной тюрьме.
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Группу «Би-2» задержали 24 января после их выступления в Пхукете. Миграционная служба Таиланда заявила, что артисты дали концерт без получения лицензии на трудовую деятельность, которая является обязательной для иностранцев.
Сначала музыкантам назначили штраф, а после отправили в миграционную тюрьму.
На помощь артистам попытались прийти российские дипломаты, но участники коллектива отказались с ними общаться. После этого руководство миграционной службы отменило ранее согласованный отъезд музыкантов в Израиль.
По данным представителей коллектива, группу держат в общей камере на 80 человек.
*Егор Бортник (Лева Би-2) признан в России иностранным агентом.
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