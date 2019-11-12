Вокалистка Morcheeba оказалась в эпицентре чилийских протестов
Скай Эвардс, вокалистка Morcheeba, рассказала, как ей пришлось добираться сквозь слезоточивый газ, сообщила «Газета.ru».
Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в СантьягоПодробнее
«Это произошло около двух недель назад. Мы были в Южной Америке — в чилийском Сантьяго, когда там начались протесты. Чтобы добраться до назначенного места, нам пришлось идти пешком прямо сквозь слезоточивый газ», — поделилась Эдвардс.
По словам певицы, сначала происходящее выглядело мирно, на акции были родители с детьми.
«И тут внезапно появились военные, пожарные, пули… Это был стресс. Из-за той поездки у меня до сих пор проблемы с глазами… Слезоточивый газ — худшая вещь на свете. Он обжигает твои глаза, обжигает твое горло», — вспомнила Эдвардс.
Протесты в Чили начались из-за роста цен на проезд в метро. В Сантьяго в ходе митингов подожгли университет.