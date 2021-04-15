Вокалистка Louna назвала Пугачеву «дерзкой»

Вокалистка группы Louna Лусинэ Геворкян поделилась своим впечатлением от выступлений Аллы Пугачевой. Об этом сообщила НСН.

Исполнительница рассказала, что она смотрела выступления Пугачевой, когда та была еще совсем молодой. Геворкян считает, что она была, «как рокерша».

«Такая пробивная, необычная, дерзкая! По характеру этой женщины видно, что она из себя представляет», — рассказала певица.

Она отметила, что Пугачева ей импонирует как артистка.