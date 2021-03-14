Вокалистка Little Big рассказала о домогательствах в спа-салоне

Участница панк-рейв-группы Littlе Вig Софья Таюрская рассказала, как стала жертвой домогательств. Об этом она сообщила в интервью на YоuТubе-канале блогера Эльдара Джарахова.

Таюрская рассказала, что несколько лет назад пришла в купальнике в спа-салон. Массажистом был «огромный дяденька». В какой-то момент исполнительница поняла, что мужчина касается себя в районе паха и залезает под трусы. Потом он снял ей лифчик и начал массировать грудь. По признаю Таюрской, она растерялась, ей было страшно, она не понимала, как вести себя в такой ситуации. Она не могла встать и защитить себя.

«Он периодически клал мне в руку свои яйца, и я ничего не могла сделать», — сказала она.

По словам девушки, насилия не было, но мужчина не стеснялся к ней притрагиваться. После того как она вышла из спа-салона, чувствовала себя ужасно.

Молодой человек Таюрской, с которым она тогда встречалась, не поддержал ее, а, наоборот, только разозлился. В том, что произошло, он обвинил ее саму. Таюрская рассказала, что приходилось терпеть грубое отношение с его стороны, спустя три года отношений они расстались.

Таюрская в октябре рассказала о своих проблемах со здоровьем после жесткой диеты. Она призналась, что три месяца питалась только жидкими супами и овощами и ей удалось похудеть до 48 килограммов.