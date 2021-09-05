Вокалистка группы Girls Aloud умерла в 39 лет

Вокалистка группы Girls Aloud Сара Хардинг скончалась в возрасте 39 лет. Причиной стал рак груди. О смерти артистки сообщила ее мать в Instagram.

«Многие из вас знали Сару за ее борьбу с раком и за то, что она сражалась с болезнью до самых последних дней. Сегодня утром она мирно скончалась», — написала Мэри Хардинг.

Она также поблагодарила всех, кто поддерживал Сару в последний год ее жизни. Женщина добавила, что для ее дочери это было очень важно, придавало огромную силу и утешение.

«Я знаю, что она не захочет, чтобы ее помнили за ее борьбу с этой ужасной болезнью, — она была яркой сияющей звездой, и я надеюсь, что вместо этого ее будут помнить именно такой», — отметила мать певицы.

О своем диагнозе сама Хардинг сообщила в августе прошлого года.

«В начале этого года у меня был диагностирован рак молочной железы, и пару недель назад я получила ужасную новость о том, что рак распространился на другие части моего тела. В настоящее время я прохожу еженедельные сеансы химиотерапии и борюсь изо всех сил», — рассказала артистка.

Она подчеркнула, что не хотела специально кого-то шокировать, но из-за того, что в Сети появились сообщения о том, что ее видели в больнице, решила все прояснить.

Британская поп-группа Girls Aloud была сформирована в 2002 году из участниц реалити-шоу канала ITV Popstars Шерил Коул, Сары Хардинг, Николы Робертс, Кимберли Уолш и Надин Койл.

Группа выпустила 22 сингла, 21 из которых вошел в первую десятку UK Singles Chart, и пять студийных альбомов. Girls Aloud пятикратно номинировали на BRIT Awards, и в 2009 году группа победила в номинации «Лучший сингл» за песню The Promise.