  • Солиста The Libertines Пита Доэрти задержали за наркотики

    08 ноября 2019, 16:44

    Алексей Сахаров

    Британский музыкант Пит Доэрти задержан в Париже. Его взяли за приобретение наркотиков, сообщил сайт парижского издания Le Point. Это не первое задержание скандального британца, связанное с наркотиками.

    Как сообщил сайт французского издания, полиция задержала музыканта в ночь на пятницу, 8 ноября. В момент задержания у музыканта был с собой кокаин, к тому же артист был нетрезв. Его отправили под стражу за приобретение наркотиков.

    Это очередной скандал, связанный с наркотиками, в жизни британца. Так, в 2011 году суд Лондона приговорил Доэрти к тюрьме за хранение кокаина. Музыкант провел за решеткой полгода.

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    Доэрти известен как гитарист и вокалист рок-группы The Libertines. Команда была основана в 1997 году, у истоков группы стояли Доэрти и его друг Карл Барат.

    По мотивам приключений Доэрти была написана детская иллюстрированная книжка. Ее герой брынчит на гитаре, носит шляпу, ест «особенное» и «часто падает». Авторы книги надеются, что история предостережет маленьких читателей от необдуманных поступков в будущем.