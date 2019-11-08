Солиста The Libertines Пита Доэрти задержали за наркотики

Как сообщил сайт французского издания, полиция задержала музыканта в ночь на пятницу, 8 ноября. В момент задержания у музыканта был с собой кокаин, к тому же артист был нетрезв. Его отправили под стражу за приобретение наркотиков.

Это очередной скандал, связанный с наркотиками, в жизни британца. Так, в 2011 году суд Лондона приговорил Доэрти к тюрьме за хранение кокаина. Музыкант провел за решеткой полгода.

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Доэрти известен как гитарист и вокалист рок-группы The Libertines. Команда была основана в 1997 году, у истоков группы стояли Доэрти и его друг Карл Барат.

По мотивам приключений Доэрти была написана детская иллюстрированная книжка. Ее герой брынчит на гитаре, носит шляпу, ест «особенное» и «часто падает». Авторы книги надеются, что история предостережет маленьких читателей от необдуманных поступков в будущем.