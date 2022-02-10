Вокалист «Морального кодекса» Сергей Мазаев рассказал о предстоящем концерте в Петербурге

Вокалист рок-группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев дал интервью газете «Петербургский дневник». Он рассказал о предстоящем концерте в Санкт-Петербурге и о том, будет ли у группы новый альбом.

Слухи о том, что группа готовит новый альбом к своему 30-летию, появились в интернете в прошлом году. Последний альбом «Морального кодекса» вышел в 2014 году. По словам Мазаева, это неправда — выпускать новую музыку группа пока не планирует.

«Пока поигрываем музыку, которая уже есть», — сказал он.

Старые песни будут исполняться и на концерте в Петербурге 13 февраля.

«Танцевальная программа, с давно полюбившимися людям хитами. Кроме того, исполним пару новых песен на концерте в „Космонавте“. Среди которых песня авторства Наташи Ветлицкой, которая называется „Ты же знаешь“. Она и прозвучит на концерте», — рассказал Мазаев.