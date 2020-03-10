Вокалист Little Big женился

О свадьбе стало известно из Instagram продюсера коллектива. Алина Пязок опубликовала видео в stories.

На первом ролике пара чинно заходит в зал регистраций, жених в черном фраке, невеста в белом платье. Гости радостно встречают молодых аплодисментами под звуки «Свадебного марша» Мендельсона.

На следующем ролике друзья жениха радостно качают его на руках. Гости явно пытались подбросить молодого мужа до самого потолка, но как-то обошлось.

Торжество прошло в Санкт-Петербурге. Пара расписалась во Дворце бракосочетания и отправилась с гостями кутить в ресторан.

Лиссову 40 лет. Он коренной петербуржец. Настоящая фамилия артиста — Буренин, фамилию Лиссов он взял «в аренду» у прабабушки.

Его избранница — профессиональный фотограф. Из доступных источников известно о ней крайне мало. Она снимает свадьбы, но работает и со знаменитостями: например, снимала для популярного глянцевого издания Матильду Шнурову.