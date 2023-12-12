Знаменитости 12 декабря 2023, 15:41 Вокалист Iron Maiden Дикинсон женился на 48-летней француженке

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Шведское издание SVT сообщило о женитьбе 65-летнего вокалиста британской хеви-метал-группы Iron Maiden Брюса Дикинсона. Для музыканта это уже третья свадьба.

Новоиспеченной супругой знаменитости стала 48-летняя Леана Дольчи, фитнес-инструктор из Франции. Торжество в честь бракосочетания состоялось в Париже три недели назад. До этого момента пара была в романтических отношениях четыре года, добавило ИА НСН.