12 декабря 2023, 15:41
Вокалист Iron Maiden Дикинсон женился на 48-летней француженке
Шведское издание SVT сообщило о женитьбе 65-летнего вокалиста британской хеви-метал-группы Iron Maiden Брюса Дикинсона. Для музыканта это уже третья свадьба.
Новоиспеченной супругой знаменитости стала 48-летняя Леана Дольчи, фитнес-инструктор из Франции. Торжество в честь бракосочетания состоялось в Париже три недели назад. До этого момента пара была в романтических отношениях четыре года, добавило ИА НСН.
Свадьбы
Музыка
Реклама
Реклама