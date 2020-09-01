Вокалист группы «Пикник» Шклярский рассказал о своих школьных годах

Вокалист музыкальной группы «Пикник» Шклярский рассказал о своих школьных годах. По словам певца, в детстве он был «неугомонным».

Он признался, что для скрытия «улик» своих проделок приходилось подделывать подпись родителей, информирует «Петербургский дневник».

«Во время школы я был такой же неугомонной человеческой единицей, поэтому мой дневник пестрил красными чернилами учителей. К счастью, родители не очень интересовались дневником, и я научился расписываться за маму и папу», — вспомнил Шклярский.

Музыкант рассказал, что доводил классную руководительницу, которую «трясло от ярости» из-за его поведения. Вокалист считает, что учителям «надо за вредность давать молоко». Артист заметил, что несмотря на серьезность школьных дисциплин, должно быть место и для смешных моментов.