Водонаеву довели. Телеведущая обратилась за поддержкой в полицию

Терпение у Водонаевой из-за череды скандалов лопнуло. Она написала заявление на предпринимателя Константина Малофеева, который в эфире программы «Время покажет» на Первом заявил, что будет следить за ходом проверки против нее.

«У человека слишком завышенное чувство собственной значимости, раз он на всю Россию заявляет, что будет контролировать ход полицейской проверки в отношении меня и добиваться чего-то конкретного», — написала Водонаева в своем Telegram-канале.

Телеведущая попросила в своем заявлении, чтобы органы правопорядка проверили слова мужчины по статье «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования». Она добавила, что предприниматель вне эфира сказал, что «прекратит все это», если она извинится.

Ранее Водонаева заявила, что больше не будет ходить ни на какие ток-шоу, пока ведущие не захотят нормального диалога. Скандалы начались, когда телеведущая прокомментировала новость о материнском капитале за первого ребенка. Она заявила, что «нищие россияне и быдло» начнут рожать ради денег.

Ее слова вызвали широкий общественный резонанс. Против нее ополчились простые люди и знаменитости. По словам самой Водонаевой, СМИ на протяжении нескольких недель делают из нее «врага государства».