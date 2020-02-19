Водонаеву довели. Телеведущая обратилась за поддержкой в полицию
«У человека слишком завышенное чувство собственной значимости, раз он на всю Россию заявляет, что будет контролировать ход полицейской проверки в отношении меня и добиваться чего-то конкретного», — написала Водонаева в своем Telegram-канале.
Телеведущая попросила в своем заявлении, чтобы органы правопорядка проверили слова мужчины по статье «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования». Она добавила, что предприниматель вне эфира сказал, что «прекратит все это», если она извинится.
Ранее Водонаева заявила, что больше не будет ходить ни на какие ток-шоу, пока ведущие не захотят нормального диалога. Скандалы начались, когда телеведущая прокомментировала новость о материнском капитале за первого ребенка. Она заявила, что «нищие россияне и быдло» начнут рожать ради денег.
Ее слова вызвали широкий общественный резонанс. Против нее ополчились простые люди и знаменитости. По словам самой Водонаевой, СМИ на протяжении нескольких недель делают из нее «врага государства».