Водонаевой предложили поработать на беременных после слов о «быдле»

Алене Водонаевой, скандально прославившейся высказываниями о российском «быдле» и «маргиналах», которые будут рожать ради пособий, предложили лечение. Вместо того, чтоб ее штрафовать, лучше направить на принудительный труд в приют для кризисных беременных.

«Слова Водонаевой оскорбляют не только многие нынешние семьи, но и память поколений. Ведь в рядах Красной армии, освободившей мир от фашизма, были в основном ребята не из обеспеченных семей. И это были не рабы, это были освободители. И к ним у нее тоже презрение?» — заявила руководитель Общероссийской программы помощи беременным женщинам в кризисной ситуации «Спаси жизнь» Екатерина Маркова. Ее слова привело РИА «Новости».

Маркова предложила не штрафовать телеведущую Алену Водонаеву. Лучше назначить ей общественно полезные работы. Пусть потрудится, например, в приюте для кризисных беременных.

«Общественно полезные работы могут оказаться действенными, и я имею в виду не подметание улиц. А потрудиться добровольцем в одном из наших приютов для беременных женщин в кризисной ситуации или в нашем гуманитарном центре помощи малообеспеченным семьям», — предложила Маркова.

По ее мнению, есть надежда, что такая занятость поможет понять телезвезде и бывшей участнице «Дома-2», что беременным и попавшим в тяжелое положение людям нужны не советы или оскорбления, а помощь и поддержка. Может, исправится.