Водонаева улетела в Лондон после обвинений в экстремизме

После скандала из-за оскорбления многодетных семей Водонаева подверглась порицанию со стороны общества и властей.

Сейчас скандальная светская львица улетела в Лондон. Она опубликовала в соцсети фотографии с прогулки по британской столице с подругой.

Портал «Дни.ру» отметил, что поклонники Водонаевой недоумевают, как она сохраняет спокойствие в нынешней непростой ситуации. Напомним, правоохранители проводят лингвистическую экспертизу заявлений звезды на предмет экстремизма.