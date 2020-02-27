27 февраля 2020, 02:40
Водонаева улетела в Лондон после обвинений в экстремизме
Телеведущая, писательница и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» улетела в Великобританию после скандала из-за поста об абортах и оскорбления многодетных семей. Об этом сообщил «5 канал».
После скандала из-за оскорбления многодетных семей Водонаева подверглась порицанию со стороны общества и властей.
Сейчас скандальная светская львица улетела в Лондон. Она опубликовала в соцсети фотографии с прогулки по британской столице с подругой.
Портал «Дни.ру» отметил, что поклонники Водонаевой недоумевают, как она сохраняет спокойствие в нынешней непростой ситуации. Напомним, правоохранители проводят лингвистическую экспертизу заявлений звезды на предмет экстремизма.