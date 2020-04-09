Водонаева: Россия повторит сценарий США с коронавирусом

По информации «Царьграда», предсказания Водонаевой появились на ее личной странице в Instagram. Знаменитость опубликовала видеоролик со своим сыном. Во время самоизоляции мальчик веселится и смешит свою маму. Сама звезда не очень рада долгому нахождению дома из-за угрозы распространения коронавируса.

«Мы так соскучились по нашим друзьям из LA. И скорее всего мы не увидимся этим летом. Ребята говорят, Лос-Анджелес на карантине до 1 июля! Что думаете по Москве? Мы судя по ситуации той же дорогой идем», — отметила телеведущая.

Редакция сайта «360» постоянно обновляет данные о ситуации по коронавирусу в России. В настоящее время в стране зарегистрировали 10 131 человека с диагнозом коронавирусная инфекция, 698 пациентов выздоровели, 76 — погибли.

Ранее Алена Водонаева поделилась с поклонниками переживаниями из-за своего больного ребенка. Она пояснила, что из-за этого бросила работу и на неопределенное время отложила лекцию в университете.