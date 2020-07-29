29 июля 2020, 16:08
Водонаева рассказала, почему больше не сможет родить ребенка
Телеведущая Алена Водонаева в интервью проекту PREMIER призналась, почему больше не сможет родить ребенка.
38-летняя бывшая участница «Дома-2 заявила, что бесплодна. Она поделилась историей о том, что будучи в отношениях с бывшим молодым человеком Антоном Коротковым забеременела.
На трехнедельном сроке влюбленные узнали, что беременность внематочная. В результате пришлось делать операцию. Водонаевой удалили маточные трубы. Журналистка рассказала, как проснулась в палате и осознала, что больше не сможет стать матерью, пишет сайт «Утро.ру».
«Вот именно тогда, в тот момент, я поняла, что больше не такая, как раньше, не такая как все», — отметила ведущая.
Она заключила, что сожалеет о произошедшем, так как не сможет подарить своему девятилетнему сыну Богдану брата или сестру.