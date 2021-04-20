Водонаева рассказала о воспитании сына

Телеведущая и блогер Алена Водонаева рассказала, как воспитывает своего сына Богдана. Об этом сообщило издание WomanHit.ru.

По данным «Экспресс-газеты», она уточнила, что не хочет использовать ребенка для пиара. Алена старается не показывать его в соцсетях и втягивать его в свою публичную жизнь. Также она поделилась, что воспитывает сына строго, и в его 10 лет у него даже нет гаджетов.

«И дома он читает, рисует, мы играем в шахматы, лото. В общем, все, как было у нас в жизни», — заключила Водонаева.