Водонаева рассказала о собственном похудении в стрессовых условиях

Вес начал уходить, когда в жизни знаменитости наступил напряженный период. У Алены довольно плотный график, поэтому она отводит мало часов на сон. Помимо прочего, она часто нервничает и потребляет мало калорий. Ведущая заметила, что в ее рационе лишь полезная еда, пишет сайт «Дни.ру».

В настоящий момент Водонаева переживает стресс из-за нового проекта, который был представлен на днях. Звезда запустила новое шоу на YouTube под названием «Дело Водонаевой». Блогер берет интервью у людей с необычной судьбой и раскрывает остросоциальные темы.

Ранее Алена перепутала антиперспиранты с антидепрессантами. Она неправильно поняла вопрос от подписчицы в Instagram. Девушка хотела получить совет по поводу выбора косметического средства, потому что в последнее время видела много статей про их вред.