Водонаева рассказала, кто домогался ее на телевидении

Алена Водонаева призналась, что ее сексуально домогались более 10 лет назад. Телеведущая тогда искала работу и услышала «грязное предложение» от продюсера Александра Митрошенкова.

Водонаева раскрыла подробности из профессиональной жизни на фоне обвинений в сторону главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. О прошлом блогер и бывшая участница «Дома-2» рассказала на своем YouTube-канале.

«Я тоже имею подобный опыт. Если уж мы называем грязные предложения домогательствами, меня тоже домогались», — заметила Водонаева.

К телеведущей приставали на телевидении в 2007 году. Тогда Водонаева должна была получить должность ведущей «на одном из популярных каналов». Девушку почти утвердили: она прошла все этапы, кастинги, пробы, с ней отсняли пилот.

«Остался последний момент. Разговор с главным человеком. <…> В кабинете последней инстанции мне прямо заявили, что ждут от меня не только фееричные эфиры и острые вопросы, но и близкий личный контакт», — заявила Водонаева, добавив, что такой случай был «первым и единственным» в ее жизни.

По словам телеведущей, домогался ее Александр Митрошенков, нынешний вице-президент Академии Российского телевидения, «обласканный звездами продюсер».

Поступок Митрошенкова, сказала Водонаева, никак не повлиял на ее жизнь. Она подчеркнула, что ни извинения, ни работа на телевидении ей не нужны. Придать историю огласке Водонаева решила только для того, чтобы в аналогичной ситуации не оказались другие девушки.

«Думаю, что уже пришло время женщинам в нашей стране перестать бояться говорить, когда ваши профессиональные качества ставят на второе место», — заключила ведущая.

В статье «Би-би-си» главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова обвинили в сексуальных домогательствах. В непристойном поведении журналиста уличили две его бывшие коллеги. Венедиктов уже принес свои извинения.