20 апреля 2020, 10:32
Водонаева раскритиковала Охлобыстина за посещение храма на Пасху
Алена Водонаева, блогер и телеведущая, раскритиковала российского актера Ивана Охлобыстина за посещение храма во время режима самоизоляции. Об этом написало ИА Ura.ru.
Иван Охлобыстин вместе со своей семьей посетил пасхальную службу 19 апреля. На своей странице в Instagram Водонаева высказала негодование.
«Когда спустя месяц самоизоляции я читаю, как обласканный народом актер-священник Иван Охлобыстин приходит со всей большой семьей на охраняемую полицией пасхальную службу в храме в самом центре Москвы, я зверею», — написала в посте телеведущая.
По ее мнению, из-за такого халатного отношения публичный людей к режиму самоизоляции количество зараженных может быть увеличено, а значит — продлится и самоизоляция.
Напомним, ранее у дочери актера подтверди наличие коронавирусной инфекции. Сообщается, что позже последующие тесты на коронавирус у нее оказались отрицательными.