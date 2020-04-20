Водонаева раскритиковала Охлобыстина за посещение храма на Пасху

Иван Охлобыстин вместе со своей семьей посетил пасхальную службу 19 апреля. На своей странице в Instagram Водонаева высказала негодование.

«Когда спустя месяц самоизоляции я читаю, как обласканный народом актер-священник Иван Охлобыстин приходит со всей большой семьей на охраняемую полицией пасхальную службу в храме в самом центре Москвы, я зверею», — написала в посте телеведущая.

По ее мнению, из-за такого халатного отношения публичный людей к режиму самоизоляции количество зараженных может быть увеличено, а значит — продлится и самоизоляция.

Напомним, ранее у дочери актера подтверди наличие коронавирусной инфекции. Сообщается, что позже последующие тесты на коронавирус у нее оказались отрицательными.