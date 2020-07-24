Водонаева призналась, что избежала наказания за оскорбительные слова о многодетных матерях

Водонаева рассказала, что возбуждать уголовное дело против нее после ее заявления о материнском капитале не будут — «не было никакой ненависти и вражды».

«Казалось бы, но за всю свою публичную жизнь я никогда не получала столько слов поддержки. Прошло уже больше полугода, и, к счастью, я стала смотреть совершенно иным взглядом на происходящее. И для этого вовсе не надо оказываться на моем месте», — заявила она.

По словам Водонаевой, достаточно было открыть для себя YouTube и другие «независимые и надежные источники информации».

Ранее Водонаева предположила, что рожать детей, чтобы получить материнский капитал, будут только «нищие или быдло». Поэтому она считает, что эта программа поддержки в стране не нужна. После этого заявление в прокуратуру подали многодетные матери. В ответ бывшая участница «Дома 2» только продолжила отстаивать свою точку зрения.