Водонаева перепутала антиперспиранты с антидепрессантами
В соцсети у Водонаевой спросили, какими антиперспирантами она пользуется. Подписчица хотела получить совет по поводу выбора косметического средства, потому что в последнее время видела много статей про их вред. Однако Водонаева подумала об антидепрессантах и построила свой ответ в Stories исходя из этого.
«Никаким. Ни разу не пробовала даже. И вам советую обойтись без них», — написала телеведущая.
Многие друзья Водонаевой сидят на антидепрессантах и уже не могут с них слезть. Поэтому телеведущая предложила и не начинать пить их. Вместо этого блогер посоветовала выпить валерьянки, если перенервничали. Если же начались психологические проблемы, стоит обратиться к психологу.
Ранее победитель песенного конкурса Евровидение-2009 Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости от снотворного и антидепрессантов. Таблетки сделали его «слабым и напуганным», они повлияли на работу мышц, желудка и на общее состояние организма. Музыканту пришлось начать курс реабилитации.