Телеведущая, бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева перепутала антиперспиранты с антидепрессантами. Она неправильно поняла вопрос от подписчицы в Instagram.

В соцсети у Водонаевой спросили, какими антиперспирантами она пользуется. Подписчица хотела получить совет по поводу выбора косметического средства, потому что в последнее время видела много статей про их вред. Однако Водонаева подумала об антидепрессантах и построила свой ответ в Stories исходя из этого.

«Никаким. Ни разу не пробовала даже. И вам советую обойтись без них», — написала телеведущая.

Источник фото: Instagram

Многие друзья Водонаевой сидят на антидепрессантах и уже не могут с них слезть. Поэтому телеведущая предложила и не начинать пить их. Вместо этого блогер посоветовала выпить валерьянки, если перенервничали. Если же начались психологические проблемы, стоит обратиться к психологу.

Ранее победитель песенного конкурса Евровидение-2009 Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости от снотворного и антидепрессантов. Таблетки сделали его «слабым и напуганным», они повлияли на работу мышц, желудка и на общее состояние организма. Музыканту пришлось начать курс реабилитации.