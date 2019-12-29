Водонаева ответила Охлобыстину, раскритиковавшему ее из-за слов «не рожать рабов»

Российская телеведущая и модель Алена Водонаева обвинила актера Ивана Охлобыстина в бескультурье. Ответ на критику она опубликовала в Instagram.

В пятницу Охлобыстин на это предложил российским медиа ввести «определенный ценз» для тех, кто претендует на должность ведущего для того, чтобы зрители не слушали «дам с пониженной социальной ответственностью».

«Ему не понравилось, что многие сочли мои слова о „рабах государства“ справедливыми, и он не нашел ничего лучше, чем назвать меня проституткой. Ну, а где хотя бы проповедь?» — спросила Водонаева.

Она также написала, что Охлобыстин не ведет себя «как культурный и образованный человек» и оскорбил ее из-за того, что не смог привести «хоть какие-то вменяемые аргументы» в защиту своей позиции.

Ранее она заявила, что презирает «живущие в нищете» семьи, и посоветовала россиянам «не рожать рабов». Охлобыстин в ответ написал гневный пост с критикой в адрес Водонаевой.