Водонаева обозвала Деппа «плешивым козлом»

Водонаева отреагировала на заявление Деппа, что у Херд была интимная связь с Илоном Маском и моделью Карой Делевинь одновременно.

Актер не должен был выдавать секреты других людей, считает ведущая.

«Когда старый плешивый козел Джонни решил выдать чужие секреты. Даже если это так, нам это не интересно, акцент в этой истории совершенно на другом — Депп — лох», — написала Водонаева.

Ранее Депп заявил, что в 2016 году у его тогда еще официальной супруги был секс втроем вместе с Делевинь и Маском. Ему об этом якобы рассказал сосед, а затем эта информация подтвердились с помощью камер наблюдения. Сейчас актер пытается взыскать с Херд более 50 миллионов долларов в качестве морального ущерба за клевету. Бывшая жена до этого раскрыла грязные подробности их интимной жизни, напомнил сайт «Утро.ру».