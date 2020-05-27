Водонаева назвала причину расставания Гагариной с мужем

Ранее телеведущая развелась со своим супругом Алексеем Комовым. И она ни на минуты не пожалела об этом решении. Позже такая же ситуация сложилась и у исполнительницы Ани Лорак. Водонаева уверена, что нечто похожее происходит сейчас и у Полины Гагариной.

«Я больше, чем уверена, что у них приблизительно такая же ситуация», — заявила экс-участница «Дома 2».

По словам Водонаевой, причина этих разводов в том, что в семье главная женщина. Она много работает, тянет на себе детей и семью, а рядом с ней — инфантильный мужчина.

Телеведущая рассказала о своем прошлом браке. Экс-супруг обещал заняться заработком и вопросом жилья, чтобы не жить в доме Водонаевой, однако этого так и не произошло. Телеведущая считает, что такие союзы, где все держится на женщине, нужно сразу обрубать.