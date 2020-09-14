Водонаева назвала мужчин без собственного жилья «собаками бездомными»

Уточняется, что знаменитость общалась в соцсети с подписчиками на тему отношений с противоположным полом. 38-летняя Водонаева сама два раза была замужем и в обоих случаях стала инициатором развода.

Она успокоила поклонницу, объяснив ей, что жизнь после развода не заканчивается. Женщина призвала подписчицу взять себя в руки ради ребенка, которому нужна «здоровая самодостаточная мать». Ведущая подбодрила девушку, напомнив о важности продолжать заботиться о себе и общаться с мужчинами, информирует «Экспресс-газета».

«Надоели эти собаки бездомные. Хочешь женихаться и жить с женщиной — веди ее на свою территорию. И сыновей своих воспитывайте так, чтобы они знали, что такое ответственность. Жалкие инфантильные рыбы-прилипалы пусть мимо плывут», — подчеркнула Водонаева.

Сама бывшая участница телепроекта «Дом-2» рассказывала в социальных сетях, что обеспечила жильем не только себя, но и своих родителей.