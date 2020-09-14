Водонаева назвала мужчин без квартир «бездомными собаками» и «рыбами-прилипалами»

Алена Водонаева снова прошлась по россиянам, у которых нет денег. Она обозвала мужчин без жилья «собаками бездомными» и посоветовала своим подписчицам не пускать их к себе в гости.

«Не пускайте! Надоели эти собаки бездомные. Хочешь женихаться и жить с женщиной — веди ее на свою территорию. Жалкие инфантильные рыбы-прилипалы пусть мимо плывут», — заявила Водонаева на своей странице в Instagram, отвечая на вопрос девушки, что делать, если не хочется приглашать потенциального молодого человека к себе. Она добавила, что она купила жилье себе и своим родителям.

Телеведущая удалила эту запись, но расшифровка уже попала в СМИ.

Ранее в СМИ разразился скандал с участием Водонаевой после того, как она прокомментировала новость о материнском капитале за первого ребенка. Телеведущая заявила, что «нищие россияне и быдло» начнут рожать ради денег. Ее слова начали активно обсуждать в социальных сетях и грозились наказать.

Водонаева тогда очень расстроилась и сказала, что СМИ пытаются из нее сделать «врага государства». Она зареклась участвовать в ток-шоу, пока ведущие не захотят конструктивного диалога.