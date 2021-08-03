Водонаева назвала любимого сказочного героя

Бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева рассказала, что ее любимый сказочный герой — это чудовище из сказки «Аленький цветочек». Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на ее Instagram.

Она отметила, что в детстве ее не нравились положительные персонажи, которые часто были слабыми и инфантильными.

«Чего не скажу о характерных, отрицательных персонажах, в которых значительно больше глубины, драмы, мистики и харизмы», — написала Водонаева.

Она отметила, что по этой причине во взрослом возрасте ей нравились «огромные, страшные, мощные и отпугивающие мужчины», а не «ванильные принцы».

Ранее Водонаева призналась, что испытывает к женщинам сексуальное влечение. Так она ответила на один из вопросов подписчиков в Stories.

«Отношений с женщинами у меня никогда не было. Но я уверена, что могли бы быть, если бы я встретила своего человека. Мне не важен пол. Женщины, которые мне нравятся (не эстетически, а в сексуальном плане), мужественные и похожи на мужчин», — написала ведущая.