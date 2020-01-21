Водонаева может попасть под статью за высказывание о быдле

«Здесь ключевым моментом будет лингвистическое исследование, которое и установит, были ли в ее высказываниях оскорбления, которые могут попадать либо под административное правонарушение, либо даже уголовное», — пояснил Жорин.

По его словам, высказывание Водонаевой может попасть под несколько статей. Во-первых, это закон об оскорблении общества и государства, предполагающий административную ответственность. Во-вторых, это статья 282 УК РФ — возбуждение ненависти или вражды по отношению к социальной группе.