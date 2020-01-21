21 января 2020, 17:33
Водонаева может попасть под статью за высказывание о быдле
На телеведущую и экс-участницу «Дома-2» Алену Водонаеву могут завести уголовное дело за оскорбление россиян. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать ее на 100 миллионов рублей после высказывание о «рожающем быдле». Об этом сообщило агентство Ura.ru. со ссылкой на адвоката Сергея Жорина, который вел дела многих российских звезд шоу-бизнеса.
«Здесь ключевым моментом будет лингвистическое исследование, которое и установит, были ли в ее высказываниях оскорбления, которые могут попадать либо под административное правонарушение, либо даже уголовное», — пояснил Жорин.
По его словам, высказывание Водонаевой может попасть под несколько статей. Во-первых, это закон об оскорблении общества и государства, предполагающий административную ответственность. Во-вторых, это статья 282 УК РФ — возбуждение ненависти или вражды по отношению к социальной группе.