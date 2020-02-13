Водонаева может покинуть страну и переехать на Запад. Многоходовка?

В посте ведущая поблагодарила тех, кто ее поддерживает, и намекнула, что скоро может осуществиться ее заветная мечта. Также она поделилась размышлениями о том, что выбрать — мечту или доверие других людей.

Подписчики Водонаевой разделились на два лагеря: тех, кто поддерживает и разделяет ее позицию, и тех, кто усомнился в ее искренности.

Пользователи подозревают, что ведущая может покинуть страну и сейчас обдумывает возможность получения политического убежища на Западе.

Один из комментариев под постом гласит: «Ален, а это случайно не продуманная многоходовочка, чтобы отбыть в ЛА как полит. преследованная?»

Но многие разделяют позицию звезды: «Алена, хотел вам сказать спасибо за то, что вы не сдаетесь и отвечаете за свои слова. Несколько по-дворовому звучит, но это, как мне кажется, самое точное определение. Мое мнение о вас поменялось коренным образом после начала вашей борьбы, после того, как вы не побоялись высказаться достаточно жестко и по существу. Не скажу, что согласен с вами на 100%, но основной посыл — в точку. Бесспорно. Еще раз спасибо вам за то, что вы теперь стали в моем мировосприятии совершенно другим человеком, это на самом деле круто! В настоящее время встречается все меньше людей, которые имеют СВОЕ МНЕНИЕ и готовы не только открыто высказать его, но и за него бороться, отстаивать и, если придется, „страдать“. Спасибо и удачи! Вы молодец!»