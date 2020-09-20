Водянова вышла замуж за Антуана Арно

Российская супермодель Наталья Водянова вышла замуж за французского предпринимателя Антуана Арно. Им пришлось перенести торжество из-за пандемии коронавируса нового типа.

Как сообщила «Газета.ru», роспись проходила в парижской мэрии, где присутствовал сам градоначальник Анн Идальго.

Свадьба была запланирована на начало лета этого года во Франции, но ее пришлось перенести из-за ограничений.

О свадьбе модели и бизнессмена стало известно 1 января этого года, когда Водянова опубликовала снимок в своем Instagram-аккаунте. На фото было видно обручальное кольцо, надетое на безымянный палец ее левой руки. По словам модели, Арно сделал ей предложение еще в 2019 году.

Арно и Водянова находились в незарегистрированных отношениях с 2011. За это время у них родились двое сыновей — старшему пять лет, а младшему три года. Для Водяновой эта свадьба стала второй. От первого брака с британским аристократом Джастином Портманом она воспитывает троих детей.