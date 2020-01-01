Водянова выходит замуж после 8 лет отношений

Российская супермодель Наталья Водянова выходит замуж. Она опубликовала снимок, на котором видно обручальное кольцо, надетое на безымянный палец левой руки.

Фотографию Водянова опубликовала в своем Instagram. На снимке модель обнимает своего возлюбленного Антуана Арно, французского миллиардера, с которым живет с 2011 года. Пара не состояла в официальном браке, но за время отношений у них родились двое сыновей — старшему пять лет, а младшему три года.

«Этот год был прекрасным и очень запоминающимся. 2020, а вот и мы. Не терпится отпраздновать следующий год с нашими любимыми и близкими», — написала она под снимком.

Описание фотографии Водянова дополнила смайликами. В их числе — эмодзи кольца с бриллиантом. Подписчики Водяновой обратили на это внимание, отметив и украшение, которое надето на безымянном пальце левой руки. В комментариях ее спросили, означает ли оно скорую свадьбу. Супермодель подтвердила их предположение.

Для Водяновой этот брак станет вторым. От первого брака с британским аристократом Джастином Портманом она воспитывает троих детей.