Водянова назвала свою настоящую фамилию на шоу «Вечерний Ургант»

Модель Наталья Водянова рассказала ведущему Ивану Урганту о том, что в России ее называют неправильно. Фамилию произносят с ударением на второй слог, а надо на третий.

«Я родилась ВодянОвой, а когда стала моделью, в России меня все время называли ВодЯновой», — сообщила модель в эфире программы «Вечерний Ургант».

По ее словам, она боролась с этим два года, а потом «умный человек» с телевидения сказал ей важные слова.

«ВодЯнова звучит круче. Звучит как „звезда“, ВодянОва — не звучит», — вспомнила она слова своего знакомого.

Супермодель уточнила, что во всем мире ее фамилию произносят правильно, и только в России ударение ставят на второй слог. Также Водянова рассказала, что ей не нравится, когда незнакомые люди называют ее Наташей. Она предпочитает, чтобы в таких случаях к ней обращались по полному имени.

Недавно Наталья Водянова показала, как она общается со своим сыном на русском языке. Лукас, которому сейчас 19 лет, признался, что изъясняться на русском ему очень сложно.

Лукас — старший сын Водяновой от британца Джастина Портмана. Всего модель воспитывает пятерых детей.