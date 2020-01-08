Водитель «Яндекс-такси» выгнал Марию Погребняк из машины. Видео

На опубликованных кадрах видно, что таксист вышел из машины и начал выгружать вещи своей пассажирки.

После этой публикации Мария подробно описала всю ситуацию в посте на своей странице в Instagram. По ее словам, она ехала на встречу с победительницами марафона по похуданию, который она вела, но таксист привез ее по другому адресу, а после отказался объезжать здание и начал очень сильно кричать на девушку и выгонять ее из автомобиля.

«Он выкинул мои вещи из машины (я их потом собирала по асфальту, а там были подарки для наших победительниц) и вынудил меня выйти из машины, оставив меня посреди дороги с вещами», — написала Погребняк о действиях таксиста.

Как отметила девушка, все люди вокруг были в шоке. Мария добавила, что снимала это видео для того, чтобы «доказать свою правоту» и чтобы люди «видели, как бывает и были осторожны».

По словам Погребняк, она уже обратилась в «Яндекс-такси», откуда к ней прибыл водитель. Девушка отметила, что ждет от компании извинений и увольнения нагрубившего ей водителя.

«Сказать, что я оскорблена и удивлена таким поведением — ничего не сказать. Я до сих пор в шоке», — заключила Погребняк.