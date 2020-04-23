Водитель Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом

«Эвелина Хромченко чувствует себя хорошо, а вот у водителя Надежды Бабкиной, его жены и сына обнаружили эту болезнь», — заявил Васильев.

Сам историк моды выздоровел и покинул больницу в Коммунарке 21 апреля. Он рассказал, что коронавирус у него не подтвердили, но один из пяти анализов дал положительный результат. Александр Васильев лечился от двусторонней пневмонии около двух недель.

Коллега по съемкам передачи «Модный приговор» Надежда Бабкина оказалась в больнице Коммунарки чуть раньше, артистку госпитализировали 1 апреля. За день до этого Бабкина с другими соведущими снималась в программе и внешне выглядела абсолютно здоровой, рассказал Васильев.

Надежда Бабкина по-прежнему находится в больнице, после комы у нее «несколько заторможенный уровень сознания», сообщали РИА «Новости» врачи клиники.