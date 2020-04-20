Во всем виноват Гарик Харламов: в Instagram Джонни Деппа массово набежали россияне

Российские пользователи атаковали страницу Джонни Деппа в Instagram — они оставили тысячи комментариев и лайков под его последним постом. Оказалось, что всему «виной» комик Гарик Харламов.

Британский актер Джонни Депп зарегистрировался в социальной сети несколько дней назад, однако уже сейчас на него подписались почти 3,5 миллиона человек. За это время он выложил три поста — каждый из них собрал более двух миллионов лайков и сотни тысяч комментариев.

Многие из них оставили российские пользователи. Особенно сильно они проявили активность под последним постом актера — там он опубликовал видео на песню, посвященную изоляции. Некоторые россияне просто порадовались, что Депп наконец появился в этой социальной сети, однако другие решили устроить в комментариях к ролику чат.

«Джонни, от души спасибо, что открыл аккаунт, а то нам, россиянам, поболтать негде было»

«У Гаги погостили, пора и честь знать. Вот теперь собрались у Джонни»

Другие пользователи начали расспрашивать актера про новую часть «Пиратов Карибского моря». Они интересовались, когда появится фильм и будет ли Депп в нем сниматься. Однако этим поклонники капитана Джека Воробья не ограничились.

«Джонни, мне нужна твоя одежда и пиратский корабль».

Некоторые пользователи и вовсе начали обсуждать в комментариях личные вопросы, поздравлять друг друга с праздниками и продавать вещи. Среди них оказалось много шутников.

«Уважаемые родители! Убедительная просьба сдать до конца недели деньги на ремонт онлайн школы!»

«Куплю попугая кореллу, ручного, медведь уже надоел, много пьет и часто играет на балалайке»

«Продам гараж в Саратове»

Многие комментаторы выразили надежду, что Джонни не удалится из социальной сети из-за такого ажиотажа в его комментариях. Они написали, что любят его творчество и верят, что он оценит юмор. Сам актер пока никак не отреагировал на комментарии.

Однако большинство комментариев не отличается оригинальностью — в них на разные лады повторяется одна и та же фраза. Оказалось, что атаку на профиль актера в Instagram организовал российский комик Гарик Харламов. Именно он сказал, что именно нужно писать под постами Деппа.