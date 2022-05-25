Футболист Малафеев рассказал о своих проблемах во время учебы

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев рассказал, почему не посещал последний звонок в школе. По его словам, он испытывал трудности во время учебы, из-за чего был вынужден покинуть школу. Об этом сообщила «Газета.Ru».

«…я очень много тренировался, и с химией у меня складывалось не очень, мне категорически отказывались ставить удовлетворительную оценку. В итоге меня исключили, и я перешел в вечернюю школу. А там я проводил мало времени с классом (опять же из-за футбола), да и без праздника в вечерней школе обошлось», — признался спортсмен.

При этом он рассказал, что его сын Максим, который в этом году завершил учебу в девятом классе, продолжит учиться. На данный момент спортсмен выбирает для ребенка новое учебное заведение, которое будет располагаться ближе к дому.