«Во мне живет маленький мальчик». Лиам Нисон признался в любви к боевикам

Британский актер Лиам Нисон никогда не считал себя ровней коллегам Брюсу Уиллису или Арнольду Шварценеггеру. Он хоть и снимается в фильмах с элементами экшена, все равно это кинокартины другого жанра. Об этом актер рассказал в интервью сайту kp.ru.

Нисон дебютировал в «Эскалибуре», играл в кинофраншизе «Звездные войны», но битвы на мечах — это совсем другое, признался артист.

«Съемки в боевиках по душе маленькому мальчику, который, вероятно, до сих пор живет во мне», — заявил актер.

Он любит процесс подготовки к боевым сценам, когда его учат трюкачи и хореографы. Нисон старается представить зрителю максимально реалистичных героев, а не суперсмельчаков.

«Я не Джеки Чан при всем моем к нему уважении — мои боевые сцены необходимы для эмоционального воздействия на зрителя», — добавил Нисон.

Артист хотел обратить внимание поклонников на свой любимый фильм «Майкл Коллинз». Сюжет киноленты рассказывает о герое ирландской революции, одном из основателей Республики Ирландия.

Нисону 69 лет, но у него нет никакого секрета своего молодого внешнего вида, признался артист. Он иногда занимается в спортзале по 30-40 минут. Приходится держать себя в относительно хорошей форме, когда играешь главные роли в кино, при этом неважно какого жанра. По словам артиста, киноиндустрия требует выдержки.