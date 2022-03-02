На днях появился слух о том, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл накопили внушительные долги. Сейчас они обязаны выплатить государству 103 995 фунтов — это более 14 миллионов рублей. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на Sunday Mirror.

На данный момент герцоги Сассекские проживают в особняке Монтесито. Дом знаменитая пара приобрела еще в 2020 году. Государство взымает внушительные налоги за здания такого рода. По неподтвержденным данным, Меган Маркл и принц Гарри перестали платить по счетам, из-за чего накопили внушительную сумму долга.

Знаменитостям необходимо погасить задолженность 11 апреля. Если они не смогут найти деньги, то столкнутся со штрафом в размере 10% от платежей.

Как сообщили знакомые герцогов, у пары не должно возникнуть трудностей с тем, чтобы погасить задолженность, так как их доход довольно большой. По оценкам источника, Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают в разы больше суммы, которую нужно погасить.