Внуки Эдиты Пьехи рассказали, что случилось с певицей

Певица Эдита Пьеха отпраздновала свое 85-летие 31 июля. Журналисты kp.ru узнали у внуков певицы, Стаса Пьехи и Эрики Быстровой, почему Эдита Пьеха больше не появляется на публике.

По словам внуков певицы, Эдита Пьеха приостановила концертную деятельность из-за проблем со здоровьем. В апреле от последствий коронавируса скончалась подруга и помощница Пьехи Нина Чувашова, которая жила с ней вместе много лет. Внуки полагают, что Пьеха могла заразиться коронавирусом от нее, после чего здоровье певицы разладилось.

«Возможно, бабушка перенесла болезнь бессимптомно. Но в анализах у нее ничего нет. Что касается смерти помощницы, бабушка отнеслась к этому философски. Погрустила, но она понимает, что человек в старости уходит», — отметил Стас Пьеха.

Серьезных проблем со здоровьем у певицы нет. Однако иногда она чувствует себя неважно, поэтому возобновлять публичную деятельность пока не готова.

«Ей нравится спокойная загородная жизнь. Из-за здоровья она не хочет быть обязанной поехать на концерт, поэтому приняла решение отказаться от подобной деятельности. Но думаю, что есть шанс, что она еще даст концерт. У нашей семьи есть желание, чтобы она еще выступила. Но с другой стороны, очень хочется, чтобы она была спокойна и здорова. Часть своей жизни народу она уже отдала и сейчас время жить для себя», — рассказала Эрика Быстрова.