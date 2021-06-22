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    22 июня 2021, 20:38

    Внук Ротару записал новый трек

    Дарья Морозова

    София Ротару рассказала в соцсетях о музыкальных успехах ее внука Анатолия Евдокименко. Мужчина записал новый трек. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

    Внук Ротару записал новый трек

    Евдокименко занимается диджейнгом. Он выпустил трек под названием Hold the line и выступил с ним на фестивале White nights.

    «Поздравляю с премьерой на публике твоего нового трека HOLD THE LINE. Твой DJ сет собрал полную площадку! Горжусь и люблю», — написала Ротару в своем Instagram.

    Также она выложила видео с выступления внука на фестивале. В комментариях с похвалой отметился Николай Басков.

    Ранее блогер Егор Шип выложил популярную когда-то песню «18 мне уже» в своем исполнении. В комментарии к видео молодой человек заявил, что он написал новую песню, и отметил, что он «крутой поэт». Он также спросил у поклонников, как они оценивают его стихи, и рассказал, где еще можно увидеть новую композицию.

    Автор композиции, бывший солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков шутку не оценил. Исполнитель резко отозвался о заимствовании чужого материала, напомнил об авторских правах и потребовал отчислений. Также в соцсети Жуков уточнил, что написал эту песню еще 20 лет назад.