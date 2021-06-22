Внук Ротару записал новый трек

София Ротару рассказала в соцсетях о музыкальных успехах ее внука Анатолия Евдокименко. Мужчина записал новый трек. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Евдокименко занимается диджейнгом. Он выпустил трек под названием Hold the line и выступил с ним на фестивале White nights.

«Поздравляю с премьерой на публике твоего нового трека HOLD THE LINE. Твой DJ сет собрал полную площадку! Горжусь и люблю», — написала Ротару в своем Instagram.

Также она выложила видео с выступления внука на фестивале. В комментариях с похвалой отметился Николай Басков.

Ранее блогер Егор Шип выложил популярную когда-то песню «18 мне уже» в своем исполнении. В комментарии к видео молодой человек заявил, что он написал новую песню, и отметил, что он «крутой поэт». Он также спросил у поклонников, как они оценивают его стихи, и рассказал, где еще можно увидеть новую композицию.

Автор композиции, бывший солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков шутку не оценил. Исполнитель резко отозвался о заимствовании чужого материала, напомнил об авторских правах и потребовал отчислений. Также в соцсети Жуков уточнил, что написал эту песню еще 20 лет назад.