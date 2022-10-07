Внук Пугачевой опроверг сообщения о мобилизации | 360°

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Внук Пугачевой опроверг сообщения о мобилизации

Московский Губернский театр не подтвердил информацию о призыве Никиты Преснякова

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Внук Пугачевой Никита Пресняков опроверг информацию СМИ о своей мобилизации. Об этом музыкант и актер сообщил каналу в своем Telegram-канале.

По его словам, эти сообщения — фейк.

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«Я ничего об этом не знаю», — сказала до этого «360» бабушка Никиты Елена Преснякова.

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Московский Губернский театр, в свою очередь, не подтвердил информацию касаемо его мобилизации.

«Никита Пресняков у нас приглашенный артист, он бывает в театре только в день „Безымянной звезды“. Поэтому у нас нет никакой информации по этому вопросу. Он участвует только в репетициях в спектакле, где он занят. Этот спектакль проходит примерно раз в два месяца. И предыдущий спектакль был 22 сентября. С тех пор мы его в театре не видели», — сообщила пресс-служба театра.

Сегодня «репетиция и спектакль прошли в обычном режиме, без происшествий».

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения, будто внука Аллы Пугачевой призвали по частичной мобилизации прямо с репетиции из Губернского театра. Как сказала первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, артисты такие же граждане России и тоже получают повестки.

Алла Пугачева

Театры

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Частичная мобилизация в РФ

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