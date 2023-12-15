Знаменитости 15 декабря 2023, 04:24 Внук Пугачевой Никита Пресняков покинул США и перебрался поближе к России kp.ru: Никита Пресняков переехал из США в Казахстан

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Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, переехавший в прошлом году в США, покинул эту страну. Его заметили в отеле в Казахстане. Это первый раз за год, когда Пресняков-младший покинул Штаты, сообщило издание kp.ru.

Пресняков не назвал причины своего визита в Казахстан, в соцсети он разместил фото из бассейна и подписал, что нежится в SPA. В США клипмейкер откровенно скучает, в чем он неоднократно признавался. Российских поклонников музыканта занимает вопрос, на какие средства музыкант живет и путешествует, если больше не выступает на концертах в России.

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Пресняков в США пережил приступ паники, когда на дверь его автомобиля на парковке повесили резиновую уточку. Музыкант записал видеоролик, в котором объяснил, что боялся напрасно — это такая американская традиция.

В ноябре Пресняков опубликовал фото с накрашенными губами. Оказалось, что он использовал «маску», которая кардинально изменила его образ.