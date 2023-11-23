Знаменитости 23 ноября 2023, 03:32 Внук Пугачевой напугал публику накрашенными губами Внук Пугачевой удивил фанатов накрашенными губами и новым цветом волос РИА «Новости»

Читать 360tv в

Певец Никита Пресняков появился на публике с необычным цветом волос и накрашенными губами. Внук исполнительницы Аллы Пугачевой опубликовал фото с макияжем и зелеными волосами в социальных сетях.

На вопрос фанатов о том, что с ним случилось, он ответил, что просто воспользовался «маской», которая кардинально изменила его образ.

Реклама

После переезда в США старший сын Кристины Орбакайте отказался от дальнейшей музыкальной карьеры. Он пробует свои силы в режиссуре, занимаясь клипами. Теперь Пресняков проводит много времени с камерой и часами просиживает за монтажом.

Ранее певец признавался, что в Соединенных Штатах у него начала развиваться паранойя. Он даже испытал приступ паники на парковке из-за игрушки, которую ему подкинули неизвестные. Однако оказалось, что это старая американская традиция среди владельцев джипов.

Российского актера Никиту Преснякова и его супругу Алену Краснову ранее объявили в розыск из-за долгов, сообщал Telegram-канал Shot. На жене обнаружили задолженность в ФНС на 80 тысяч рублей.