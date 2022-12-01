Знаменитости 01 декабря 2022, 16:14 Внук Корнея Чуковского скончался в Москве

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Николай Чуковский, внук знаменитого детского писателя Корнея Чуковского, умер в возрасте 89 лет в Москве. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».

По данным РИА ФАН, Николай был известным ученым-физиком. Отмечается, что мужчина скончался в квартире на юго-западе Москвы. Николай Чуковский также был мужем известной советской теннисистки Анны Дмитриевой.

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О причинах смерти известного ученого пока ничего не известно.

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