Внук Елизаветы II снялся в китайской рекламе молока

На рекламном снимке 42-летний Филлипс сидит перед королевским имением и держит стакан молока. Надпись на гласит: «Член британской королевской семьи Питер Филлипс».

В рекламе мужчина утверждает, что воспитывался на джерсийском молоке из стада в Виндзоре.

Как сообщили представители использованного в рекламе имения, разрешения на использование его изображения не давали.

Отмечается, что королевских титулов Филлипс никогда не носил. Однако нарочитое упоминание его принадлежности к королевской семье могло принести ему серьезную прибыль.

Кроме того, издание допустило, что ситуация может спровоцировать очередной скандал в королевской семье после отказа принца Гарри и его супруги Меган Маркл от титулов.